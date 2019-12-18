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İngiltere Lig Kupası'nda ilk yarı finalist Aston Villa

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Aston Villa, Liverpool'u 5-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

18.12.2019 00:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:46
İngiltere Lig Kupası'nda ilk yarı finalist Aston Villa

Lig Kupası çeyrek finalinde , 'u 5-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Ligde namağlup liderliğini sürdüren sezonun formda takımı Liverpool, Katar'da düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası maçı nedeniyle as oyuncularından faydalanamadığı maçta, Aston Villa karşısında 21 yaş 296 gün ortalamaya sahip tarihinin en genç kadrosuyla sahaya çıktı.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi baştan sona kontrolü altında tutan Aston Villa, 14. dakikada Conor Hourihane, 17. dakikada Morgan Boyes (kendi kalesine), 37 ve 45. dakikalarda Jonathan Kodjia, 90+2. dakikada Wesley'in golleriyle rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA
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