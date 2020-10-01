İngiltere Lig Kupası Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası maçlarının başlamasıyla sporseverleri İngiltere Lig Kupası maçlarını yakında takip etmeye başladı. Akşamın en dikkat çeken maçlarından Liverpool - Arsenal maçının sonucu merak edildi. Peki, Liverpool - Arsenal maçı kanalı, şifresiz mi?

Sporseverlerin yakından takip ettiği İngiltere Lig Kupası başladı. Zorlu karşılaşmaların oynandığı karşılaşmalar arasında Liverpool - Arsenal maçı ilgi odağı oldu. Peki, Liverpool - Arsenal maç sonucu kaç kaç? Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool - Arsenal, İngiltere Lig Kupası maçı 01 10 2020 günü Bein Sports 4, kanalından yayınlanacak. Maç saat 21:45'te başlayacak.