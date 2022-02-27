İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea, Liverpool'la karşı karşıya geliyor - Haberler

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İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea, Liverpool'la karşı karşıya geliyor

AA, Bilal Acar - Güncel
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Wembley Stadı'na gelen taraftarlardan genel görüntüler 3 Chelsea taraftarıyla Abramovich'in yönetimi bırakmasına ilişkin röportaj LONDRA - İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Liverpool'la karşı karşıya geliyor.

Wembley Stadı'na gelen taraftarlardan genel görüntüler

3 Chelsea taraftarıyla Abramovich'in yönetimi bırakmasına ilişkin röportaj

LONDRA - İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Liverpool'la karşı karşıya geliyor. Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, ülkesinin Ukrayna'ya müdahalesi sonrası yönetimi bıraktığını açıklamıştı. Chelsea, 19 yıldır takımı yöneten Abramovich'in ardından ilk maçına çıkıyor.

İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea, Liverpool'la karşı karşıya geliyor

İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea, Liverpool'la karşı karşıya geliyor

İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea, Liverpool'la karşı karşıya geliyor

AA / Bilal Acar - Güncel

Liverpool, Röportaj, England, Chelsea, Güncel, Haberler

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