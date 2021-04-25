İngiltere Lig Kupası 8. kez Manchester City'nin
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İngiltere Lig Kupası 8. kez Manchester City'nin

İngiltere Lig Kupası 8. kez Manchester City'nin
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İngiltere Lig Kupası final maçında Tottenham ile karşı karşıya gelen Manchester City, müsabakayı 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

İngiltere Lig Kupası final maçında Tottenham ile karşı karşıya gelen Manchester City, müsabakayı 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu. Manchester City, bu şampiyonlukla 8. kez İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

İngiltere Lig Kupası sahibini buldu. Finalde oynanan Manchester City - Tottenham maçında gülen taraf City oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. Müsabakanın 82. dakikasında de Bruyne'un yaptığı ortaya kafayı vuran Fransız futbolcu Laporte, mücadelenin skorunu belirleyen gole imza attı. Bu sonuçla Manchester City, üst üste 4. kez İngiltere Lig Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

Manchester temsilcisi, üst üste 4. kez kupayı kazanan takım unvanını da elde etti. - İSTANBUL

İngiltere Lig Kupası 8. kez Manchester City'nin
İngiltere Lig Kupası 8. kez Manchester City'nin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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