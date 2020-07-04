İngiltere Libya'da petrol tesislerine yabancı paralı askerlerin girmesinden "rahatsız"
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İngiltere Libya'da petrol tesislerine yabancı paralı askerlerin girmesinden "rahatsız"

İngiltere'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'da devam eden petrol üretim kesintisi ve petrol sahalarına yabancı güçlerin müdahale ettiği yönündeki haberlerden kaygı duyduğunu açıkladı.

İngiltere Libya'da petrol tesislerine yabancı paralı askerlerin girmesinden
04.07.2020 22:05 | Son Güncelleme: 04.07.2020 22:05

İngiltere'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'da devam eden petrol üretim kesintisi ve petrol sahalarına yabancı güçlerin müdahale ettiği yönündeki haberlerden kaygı duyduğunu açıkladı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ocak ayından bu yana Libya'da devam eden petrol üretim kesintisinin 6 milyar doların üzerinde gelir kaybı ve petrol sektöründeki altyapıda zarara yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Yabancı paralı askerlerin Şerara Petrol Sahası'na müdahale ettiği yönündeki haberler rahatsız edici. Libya'nın enerji sektörünün militarize edilmesi kabul edilemez ve daha derin zarara yol açabilir. Libya'nın temel geliri enerji sektörü, ülkenin çatışma sonrası toparlanma ve yeniden imar süreci için hayati önem taşıyor. Bu siyasi bir müzakere kartı olarak kullanılmamalı." ifadeleri yer aldı.

Büyükelçilik, Libya Ulusal Petrol Kurumunun (NOC) ülkedeki petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatı için yegane merci olduğunu vurgulayarak, tüm Libyalıların çıkarı adına NOC'nin çalışmalarının engellenmemesi gerektiğine işaret etti.

Açıklamada, Libya'daki tüm taraflara Birleşmiş Milletler liderliğindeki müzakerelere geri dönmesi çağrısı yapıldı, ancak dış müdahalenin bu çabaları boşa çıkardığına dikkat çekildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in, 2014'ten bu yana yürüttüğü savaşın bir parçası olarak petrol üretimini de hedef alması, ülkeyi bugüne kadar milyarlarca dolar zarara uğratmıştı.

Hafter yanlısı grupların, Libya hükümetine giden kaynakları kesmek için ülkenin doğu kesimlerindeki petrol tesislerini ocak ayında kapatmasıyla petrol üretimi neredeyse durma noktasına gelmişti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, geçen haftalarda, ülkenin güneyindeki yüksek kapasiteye sahip ancak üretimin durmuş olduğu Şerara Petrol Sahası'na Rus ve diğer uyruklardan yabancı paralı askerlerin girmesinden derin kaygı duyulduğunu açıklamıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yakın zamanda yapılan açıklamada, ülkede ocak ayından bu yana yaşanan kesintilerin ekonomiye zararının 6 milyar doları geçtiği bildirilmişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı kabileler, ülkedeki petrol üretimini durdurmaya yönelik eylemlerine son verdiklerini ve üretimin yeniden başlayacağını duyurmuştu. NOC, petrol üretim tesislerinin birçoğunda mücbir sebep halinin devam ettiğini, yani üretimin başlamadığını açıklamıştı.

NOC ayrıca, BM ve ABD liderliğinde bölgesel güçlerle Libya'da petrol üretiminin yeniden başlamasına ilişkin yürütülen görüşmelerden "umutlu" olduğunu duyurmuştu.

Uzmanlar, Libya'da hükümet karşısında üst üste kayıplar veren ve siyasi müzakerelere dönülmesi için çıkış yolu arayan Hafter'in, pazarlık kozu olarak kullandığı petrol üretim kesintisi nedeniyle uluslararası baskı altında olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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