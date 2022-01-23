İngiltere: Kremlin'in Ukrayna'da Rus yanlısı iktidar kurma planı ortaya çıktı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı iktidar kurma planı yaptığını duyurdu. Açıklamada Rus yanlısı iktidarın liderliği için eski Ukrayna Milletvekili Yevhen Murayev'in potansiyel bir aday olarak Rusya tarafından değerlendirildiği vurgulandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss adına yapılan açıklamada "Rus Hükümeti'nin Ukrayna'yı işgal edip etmemeyi değerlendirirken Kiev'e Rus yanlısı bir lider yerleştirmek istediğini gösteren bilgilerimiz var. Eski Ukrayna Milletvekili Yevhen Murayev potansiyel bir aday olarak görülüyor" denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise "Bugün açıklanan bilgiler, Rusya'nın Ukrayna'yı yıkmak için tasarlanmış faaliyetlerinin boyutuna ışık tutuyor ve Kremlin'in düşüncesine dair bir fikir veriyor. Rusya gerilimi düşürmeli, saldırganlık ve dezenformasyon kampanyalarına son vermeli ve bir diplomasi yolu izlemelidir. Birleşik Krallık ve ortaklarımızın defalarca söylediği gibi, Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir Rus askeri saldırısı, ciddi maliyetleri olan büyük bir stratejik hata olacaktır. İngiltere'nin Ukrayna konusundaki tutumu da açık. Kırım da dahil olmak üzere uluslararası tanınmış sınırları içinde (Ukrayna'nın) egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde destekliyoruz. Ukrayna bağımsız, egemen bir ülkedir" ifadelerini kullandı.