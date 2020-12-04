İngiltere Kraliyet Koleksiyonu'nda yer alan tablolar ilk kez görücüye çıktı

Dünyanın ünlü ressamları Titian, Rembrandt, Rubens, Vermeer, van Dyck ve Canaletto'nun eserleri de dahil olmak üzere, İngiltere Kraliyet Koleksiyonu'nun öne çıkan tabloları, ilk kez sergilenmeye başlandı.

Dünyanın ünlü ressamları Titian, Rembrandt, Rubens, Vermeer, van Dyck ve Canaletto'nun eserleri de dahil olmak üzere, İngiltere Kraliyet Koleksiyonu'nun öne çıkan tabloları, ilk kez sergilenmeye başlandı.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin yıllara meydan okuyan en değerli tabloları Londra'daki The Queen's Gallery'de görücüye çıktı. Daha önce Buckingham Sarayı'nda asılı olan paha biçilmez tablolardan 65'i, halkın beğenisine ilk kez sunuldu. Paha biçilmez eserler arasında Rembrandt ve Rubens gibi ünlü ressamların eserleri bulunuyor. Ayrıca sergide, İtalyan sanatının çeşitli dallarını kapsayan 200 yıllık bir süre boyunca İtalya'da yaratılan tablolar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı