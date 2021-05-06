İngiltere, Kraliyet Donanması'ndan 2 devriye gemisini Jersey'e gönderecek
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İngiltere, Kraliyet Donanması'ndan 2 devriye gemisini Jersey'e gönderecek

İngiltere, Kraliyet Donanması'ndan 2 devriye gemisini Jersey'e gönderecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İngiltere, Fransa ile balıkçılık hakları tartışmasının ortasında kalan Jersey'nin ana limanında planlanan ablukayı izlemek için Kraliyet Donanması ait 2 devriye gemisini bölgeye göndereceğini açıkladı.

İngiltere, Fransa ile balıkçılık hakları tartışmasının ortasında kalan Jersey'nin ana limanında planlanan ablukayı izlemek için Kraliyet Donanması ait 2 devriye gemisini bölgeye göndereceğini açıkladı.

İngiltere ile Fransa arasında Jersey Adası Limanı'nda balıkçılık krizi yaşanıyor. Fransa hükümetinin Brexit sonrası anlaşmazlıklar nedeniyle Jersey'nin elektriğini kesme tehdidi ardından İngiltere söz konusu bölgeye devriye gemisi gönderme kararı aldı. İngiltere Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Fransa ile balıkçılık hakları tartışmasının ortasında kalan Jersey'nin Ana Limanı'nda planlanan ablukayı izlemek adına Kraliyet Donanması'na ait 2 devriye gemisi gönderileceği kaydedildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İngiliz Kanalı'nda Fransa'nın 14 mil (22 kilometre) dışında yer alan Jersey Adası'na "sarsılmaz destek" sözü verdi. Jersey Başbakanı John Le Fondre ve Dışişleri Bakanı Ian Gorst ile görüşmelerde bulunan Johnson, Jersey ile Fransa arasındaki "gerginliğin tırmanmamasına acil ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

Downing Street tarafından yapılan açıklamada ise, Johnson'ın herhangi bir ablukanın tamamen haksız olacağına ve Donanma gemilerinin "ihtiyati tedbir" olarak konuşlandırılacağına inandığı belirtildi.

Fransa, Jersey'in elektriklerini kesmekle tehdit etmişti

Fransa'nın, yüzde 95'i Fransa'dan su altı kablolarıyla sağlanan Jersey'nin elektrik arzını kesme tehdidi, Fransız Denizcilik Bakanı Annick Girardin tarafından yapılmıştı. Girardin Fransız parlamentosuna, Manş Adaları sularına erişimi düzenleyen yeni kuralların kabul edilemez olduğunu ve Fransa'nın "misilleme tedbirlerinin kullanıma hazır olduğunu" kaydetmişti. Girardin, "Bunun, buraya geldiği için üzgünüm, fakat mecbur kalırsak bunu yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Jersey Hükümeti tarafından, İngiltere-Avrupa Birliği Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA) kapsamında uygulamaya konulan Fransız balıkçı gemileri için yeni lisans sistemi, Fransız teknelerinin Jersey sularında balıkçılık geçmişine sahip olduklarını göstermelerini gerektiriyor. Karara tepki gösteren Fransız yetkililer ise, Manş Adaları açıklarında balık tutmak için "yeni teknik önlemlerin" AB'ye iletilmediğini ve bu da onları "geçersiz" hale getirdiğini belirtmişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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