Ingiltere Kraliçesi'nin Doğum Günü Kutlandı (2)

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin, FETÖ'nün hain darbe girişiminden sonra Türkiye'ye verdiği desteği unutmadıklarını belirterek, "İlk bakan düzeyinde ziyaretlerden bir tanesi İngiltere'dendi ve FETÖ ile mücadelemizde en fazla anlayış gösteren ülke olarak tabii ki biz bu durumu not ettik ve takdir ediyoruz." dedi.



İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in doğum günü, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un ev sahipliğinde büyükelçilik bahçesinde düzenlenen parti ile kutlandı. Kutlamaya, Başbakan Yardımcısı Şimşek'in yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ve çok sayıda davetli katıldı.



Büyükelçi Moore, burada yaptığı konuşmada,Türkiye'den ayrılmadan önce, Ankara'da Kraliçe'nin doğum günü partisinin sonuncusunu düzenlediklerini vurgulayarak, bu partide İngiltere'nin pek çok dostunu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Moore, "Britanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler gerçekten çok derin ve çok kapsamlı. Kültürel bağlarımız var, NATO müttefikiyiz. Birbirimizle ticaret yapıyoruz ve birbirimizin ülkesine yatırım yapıyoruz." diye konuştu.



Moore, FETÖ'nün darbe girişimine değinerek, "Geçtiğimiz 15 Temmuz'da, Türkiye demokrasisi zalim bir saldırıya maruz kaldığında biz ne kadar vefalı bir dost olduğumuzu kanıtladık." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yardımcısı Şimşek de konuşmasında, Türkiye ve İngiltere'nin çok güçlü iki müttefik ülke olduğuna değinerek, hem Avrupa hem de daha geniş bir coğrafyada istikrar, barış ve refahın sağlanması noktasında iki ülkenin birlikteliğinin önemine dikkati çekti.



Şimşek, "İngiltere'nin, geçen sene hain darbe girişiminden sonra Türkiye'ye verdiği desteği biz unutmadık. İlk bakan düzeyinde ziyaretlerden bir tanesi İngiltere'dendi ve FETÖ ile mücadelemizde en fazla anlayış gösteren ülke olarak tabii ki biz bu durumu not ettik ve takdir ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin temellerinin sağlam olduğunu ve yaşanan büyük şoklara rağmen güçlü şekilde yoluna devam ettiğini, ekonomide güçlü bir toparlanma yaşandığını kaydeden Şimşek, "İnşallah bu yıl 1 milyondan fazla istihdam oluşturacağız. Ekonomimiz güçlü ve büyüyor." dedi.



Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan Büyükelçi Moore'a teşekkürlerini ileten Şimşek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi temennisinde bulundu.