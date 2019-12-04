İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth NATO liderleri için resepsiyon verdi
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth NATO liderleri için resepsiyon verdi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'de bulunan liderler için resepsiyon düzenledi. Diğer yanda binlerce kişi de NATO zirvesini protesto etmek için Meydanı’ndan Buckingham Sarayı'na doğru yürüdü

04.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:28
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth NATO liderleri için resepsiyon verdi

Kraliçesi II. Elizabeth, NATO Devlet ve Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'de bulunan liderler için düzenledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ndaki resepsiyona eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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