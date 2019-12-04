İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth NATO liderleri için resepsiyon verdi
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth NATO liderleri için resepsiyon verdi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'de bulunan liderler için resepsiyon düzenledi.

04.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:27

Kraliçesi II. Elizabeth, NATO Devlet ve Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'de bulunan liderler için düzenledi. Diğer yanda binlerce kişi de NATO zirvesini protesto etmek için Meydanı'ndan 'na doğru yürüdü

Kaynak: Euronews.com


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: İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth NATO liderleri için resepsiyon verdi
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