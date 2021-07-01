İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Merkel'i Windsor Kalesi'nde ağırlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Merkel'i Windsor Kalesi'nde ağırlayacak

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Merkel'i Windsor Kalesi'nde ağırlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cuma günü Windsor Kalesi'nde bir araya geleceğini açıkladı.

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cuma günü Windsor Kalesi'nde bir araya geleceğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu hafta gerçekleştireceği İngiltere ziyaretine ilişkin detaylar belli oldu. Buckingham Sarayı, Merkel'in İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya geleceğini açıkladı. Açıklamada, Kraliçe'nin Merkel'i cuma günü Windsor Kalesi'nde ağırlayacağı belirtildi.

Almanya Başbakanı Merkel aynı gün içinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Checkers kır evinde bir görüşme gerçekleştirecek. Başbakanlık koltuğuna 16 yılın ardından veda etmeye hazırlanan Merkel, 15 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden'ı da ziyaret edecek. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Vladimir Putin İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Taner Ölmez Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cristiano Mesut Özil Burak Yılmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Merkel'i Windsor Kalesi'nde ağırlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 01:35:49. #1.16#

title