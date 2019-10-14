İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth: "Brexit İngiliz hükümetinin önceliği niteliğinde"
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına 17 gün kala İngiltere parlamentosunda, yeni dönem açılışı kapsamında bir konuşma yapan Kraliçe II. Elizabeth, "Hükümetin önceliği, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden 31 Ekim'de ayrılması." ifadelerini kullandı.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına 17 gün kala Kraliçe II. Elizabeth İngiltere parlamentosunun yeni dönem açılışı kapsamında konuşma yaptı.
Kraliçe, "Hükümetin önceliği, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden 31 Ekim'de ayrılması. Avrupa Birliği ile dostluk çerçevesinde serbest ticaret temelinde bir partnerlik kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle