İngiltere Kraliçesi Elizabeth, 13 Haziran'da Biden ile görüşecek
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İngiltere Kraliçesi Elizabeth, 13 Haziran'da Biden ile görüşecek

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, 13 Haziran'da Biden ile görüşecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth'in ABD Başkanı Joe Biden ile 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde görüşeceklerini duyurdu.

Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth'in ABD Başkanı Joe Biden ile 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde görüşeceklerini duyurdu.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in gelecek hafta İngiltere'de düzenlenecek G7 zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ı ağırlayacağı belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin G7 zirvesi sonrası 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde yapılacağı ifade edildi.

Kraliçe Elizabeth, Nisan ayında eşi prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından ilk kez önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Biden, aynı zamanda Kraliçe'nin görevi süresince gördüğü 13'üncü ABD Başkanı olacak.

İngiltere'nin güneyindeki Cornwall'da 11-13 Haziran tarihleri arasında G7 Liderler Zirvesi düzenlenecek. ABD Başkanı Joe Biden, G7 zirvesi kapsamında göreve geldiği Ocak ayından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmiş olacak. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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