İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti - Windsor Kalesi önünde anma (2)
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti - Windsor Kalesi önünde anma (2)

Anadolu Ajansı / Mustafa Özsoy - Haberler | Güncel

Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği Windsor Kalesi önünden görüntüler Kale girişinde alınan güvenlik önlemleri Kale etrafında toplananlar Kale önüne gelen ziyaretçiler ile röportaj Kale önüne Prens Philip anısına çiçek bırakılması LONDRA - İngiltere'de halk Kraliçe 2.

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Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği Windsor Kalesi önünden görüntüler

Kale girişinde alınan güvenlik önlemleri

Kale etrafında toplananlar

Kale önüne gelen ziyaretçiler ile röportaj

Kale önüne Prens Philip anısına çiçek bırakılması LONDRA - İngiltere'de halk Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği Windsor Kalesi önünde toplandı. İngilizler kalenin kapısına çiçek bıraktı. (2)

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti - Windsor Kalesi önünde anma (2)
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti - Windsor Kalesi önünde anma (2)
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti - Windsor Kalesi önünde anma (2)
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti - Windsor Kalesi önünde anma (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özsoy

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