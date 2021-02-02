İngiltere, Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonunun ülkedeki yayılımını araştırıyor
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İngiltere, Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonunun ülkedeki yayılımını araştırıyor

02.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:50
İngiltere, Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonunun ülkedeki yayılımını araştırıyor

İngiltere'de sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da görülen türünün ülkede ne kadar yayıldığını tespit etmek için kapı kapı dolaşarak test yapmaya başladı.

İngiltere'de sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da görülen türünün ülkede ne kadar yayıldığını tespit etmek için kapı kapı dolaşarak test yapmaya başladı.

Ülkede, yurt dışına seyahat etmemiş 11 kişide virüsün Güney Afrika'da görülen mutasyonunun tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Aralarında başkent Londra'nın bazı bölgelerinin de olduğu 8 ayrı yerde halktan hareketlerini sınırlandırmaları istendi.

Ayrıca en az 80 bin kişinin evlerinde test yapılmasına başlandı. 18 yaş üzeri kişilere yapılacak testlerin tamamlanmasının 4-5 günü bulması bekleniyor. Çalışmalarda mobil test üniteleri ve ev tipi test kitleri de kullanılacak.

Üniversitelerden sorumlu Devlet Bakanı Michelle Donelan, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu yerlerdeki kişilerin mümkünse evden çalışmalarını, evlerinin dışında geçirecekleri zamanı daha ??da sınırlandırmalarını ve eylemleri hakkında 2 kez düşünmelerini istedi.

Ülkede ilk olarak Londra yakınlarındaki Surrey'de tespit edilen Kovid-19'un Güney Afrika mutasyonunun ülke içinde yayıldığından korkuluyor.

Virüsün Güney Afrika'ya seyahat etmeyen veya bu ülkeden geldiği bilinen biriyle yakın bir teması bulunmayan kişilerde görülmesi, bu yöndeki endişeleri artırıyor.

İngiltere'de de virüsün yüzde 70 daha hızlı bulaşan ve 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 30-40 daha öldürücü olan bir mutasyonu tespit edilmişti. Bu mutasyonun etkisiyle ülke içinde vakalar artarken can kaybı sayısı 106 bini geçmişti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, dün, Kovid-19'un Güney Afrika kaynaklı yeni türüne 105 kişide rastlandığını, bunlardan 11'inin seyahat geçmişlerinin bulunmadığını ve bu türün görüldüğü bölgelerde kapsamlı test uygulaması başlatacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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