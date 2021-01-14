İngiltere, Kovid-19'un bir türü nedeniyle Portekiz ve Latin Amerika'ya seyahat yasağı getirdi
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İngiltere, Kovid-19'un bir türü nedeniyle Portekiz ve Latin Amerika'ya seyahat yasağı getirdi

14.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:46
İngiltere, Kovid-19'un bir türü nedeniyle Portekiz ve Latin Amerika'ya seyahat yasağı getirdi

İngiliz hükümeti, ilk olarak Brezilya'da görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir türü nedeniyle Portekiz'in yanı sıra Güney Amerika'daki tüm ülkelerden İngiltere'ye uçuşları yasakladı.

İngiliz hükümeti, ilk olarak Brezilya'da görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir türü nedeniyle Portekiz'in yanı sıra Güney Amerika'daki tüm ülkelerden İngiltere'ye uçuşları yasakladı.

Hükümetin Kovid-19 komitesi, gün içinde yapılan toplantıda konuyu görüştü.

Toplantı sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "Arjantin, Brezilya, Bolivya, Yeşil Burun Adaları, Şili, Kolombiya, Ekvador, Fransız Ginesi, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay ve Venezuela'dan gelişlere acil yasak kararı aldım." dedi.

Özellikle Brezilya'dan uçuşlarda Avrupa'daki transfer ülke konumundaki Portekiz'i de yasak listesine aldıklarını belirten Shapps, kararın 15 Ocak saat 04.00'te yürürlüğe gireceğini duyurdu.

İngiltere, daha önce de Kovid-19'un değişik türleri nedeniyle Danimarka ve Güney Afrika'yla uçuşlara yasak getirmişti.

Öte yandan İngiltere'nin kendisi de virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türü nedeniyle aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkenin yasak listesinde yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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