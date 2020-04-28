İngiltere Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı 21 bin 678'e ulaştı
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İngiltere Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı 21 bin 678'e ulaştı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 21 bin 678'e yükseldi.

İngiltere Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı 21 bin 678'e ulaştı
28.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:10

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 21 bin 678'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, günlük basın toplantısında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 21 bin 92'den 21 bin 678'e yükseldiğini bildirdi. Hancock, ülkede vaka sayısının 3 bin 996 artarak 161 bin 145'e ulaştığını, bir günde yapılan test sayısının da 43 bin 453 olarak gerçekleştiğini aktardı. Buna göre, ülkede toplam test sayısı 763 bin 363'e çıktı.

Bakan Hancock, Kovid-19 testiyle ilgili politikayı da değiştirdiklerini ve bundan böyle 65 yaş üstü vatandaşları, huzurevi ve bakımevi çalışanlarını ve kritik çalışan kategorisinde bulunmayan çalışanları da test edeceklerini bildirdi.

Son kategoridekilerde hastalık semptomlarının bulunması şartının aranacağını belirten Hancock, mayıs ortası itibarıyla temaslı takibine de başlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Günlük veriler, sadece hastanede ölümleri kapsıyor

Hancock, ülkede günlük test sayısını nisan sonuna kadar 100 bine çıkarma sözü vermişti.

980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı düşüş gösteren can kayıpları, son bir haftada sırasıyla 449, 823, 759, 616, 684, 813, 413, 360 ve 586 olarak kaydedildi.

Hükümetin açıkladığı günlük veriler, sadece hastanede ölümleri kapsıyor. Huzurevi ve bakımevlerinde son 37 yılın en yüksek ölüm sayısına ulaşılan ülkede, bunların ne kadarının Kovid-19'a bağlı olarak gerçekleştiğiyle ilgili şüpheler bulunuyor. Huzurevi, bakımevi veya kendi evlerinde hayatını kaybedenlerin dahil edilmesiyle, ülke genelinde Kovid-19'a bağlı can kaybının açıklanan sayının en az yüzde 50 üzerine çıktığı tahmin ediliyor.

İngiliz hükümetinin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance, krizin ilk günlerinde yaptığı açıklamada, ölü sayısını 20 binin altında tutmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

İngiltere'de bugün salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için ülke genelinde saygı duruşunda bulunuldu.

Hükümet geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilmiş, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

İktidardaki Muhafazakar Parti içinde bazı isimler ile iş çevreleri, Başbakan Boris Johnson'a kısıtlamaları gevşetmesi için baskı yapmıştı. İngiliz siyasetçi, dün yaptığı basın açıklamasında ülkede 2 bir salgın dalgası tehlikesine işaret ederek bu yönde bir karar için erken olduğunu bildirmişti.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan Johnson, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti. İyileşmesi bir ay süren Johnson, dün göreve dönmüştü.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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