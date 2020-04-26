İngiltere Koronavirüsle Mücadelede Robotları Devreye Soktu Pandemi haline gelen koronavirüsünden en çok etkilenen ülkelerden birisi de İngiltere. Vaka sayısının 140.000'i geçtiği İngiltere'de sağlık çalışanlarına robotlarla erzak desteği sağlanmaya başladı.

Pandemi haline gelen koronavirüsünden en çok etkilenen ülkelerden birisi de İngiltere. Vaka sayısının 140.000'i geçtiği İngiltere'de sağlık çalışanlarına robotlarla erzak desteği sağlanmaya başladı. Yetkililer haftada 80 saat civarında çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanlarının erzak almak için bile zamanlarının kalmadığını, koronavirüsüyle mücadelede en büyük sorumluluğun sağlık çalışanlarına düştüğünü ve onlara destek olmak için bütün imkanlarını kullandıklarını ifade ediyor.

2 yıldır hizmet veren teslimat şirketine ait 80 robot sağlık çalışanlarına erzak taşımak için görevlendirildi. Ücretsiz olarak hizmete sunulan 80 robot ile koronavirüsüyle mücadelede yoğun bir şekilde çalışmak durumunda kalan sağlık çalışanları için hayatın bir nebze de olsa kolaylaştırılması amaçlanıyor. Robotlar 100.000 Paketi Sağlık Çalışanlarına Teslim Etti Şu ana kadar 100.000 paketi sağlık çalışanlarına ulaştıran robotlar, saatte 6,5 km civarında hızla hareket edebiliyor. Robotların toplamda 800.000 km'den fazla mesafe kat ettiği kaydedildi.

Koronavirüsünün gündemde olduğu şu dönemde sağlık yetkilileri diğer hastalıklarla ilgili de gerekli müdahalelerin yapılması gerektiğinin altını çizdi. Halk başka hastalıkları göz ardı etmemesi gerektiği konusunda uyarıldı. Koronavirüsü haricinde diğer hastalıklarla ilgili hastane başvurularının yarı yarıya azaldığı belirtilirken, sağlık çalışanlarının sadece koronavirüsü değil diğer hastalara da hizmet vermeye devam ettiğinin altı çizildi. İngiltere'de koronavirüsü nedeniyle haftada 2000'den fazla kanser vakasına tanı konulamadığı belirtildi.