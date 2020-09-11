İngiltere, 'koronavirüs uygulaması' kullanmaya hazırlanıyor
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İngiltere, 'koronavirüs uygulaması' kullanmaya hazırlanıyor

İngiltere 'koronavirüs uygulamasını' 24 Eylül'de kullanmaya başlayacak.

İngiltere, 'koronavirüs uygulaması' kullanmaya hazırlanıyor
11.09.2020 15:57 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:01

İngiltere 'koronavirüs uygulamasını' 24 Eylül'de kullanmaya başlayacak. Uygulamanın kullanımı ilk önce Galler ve güney bölgeleri kapsayacak ve koronavirüs testi pozitif olan kişilerin temas takibi bu uygulamayla izlenecek.  

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı, Londra'nın ilçelerinde yapılan denemelerin, uygulamanın "koronavirüs testi pozitif olanların temaslarını belirleyen uygulama, geleneksel temas takibi ile birlikte kullanıldığında oldukça etkili" olduğunu gösterdiğini söyledi.Sağlık Bakanı Matt Hancock, uygulamayı "belirleyici bir an" olarak nitelendirdi ve koronavirüsü kontrol altına almaya yardımcı olacağını söyledi.


Kaynak: DHA

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