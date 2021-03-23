İngiltere; koronavirüs tedavi ilacı deksametazon, dünya çapında 1 milyon kişinin hayatını kurtardı
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İngiltere; koronavirüs tedavi ilacı deksametazon, dünya çapında 1 milyon kişinin hayatını kurtardı

23.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:19
İngiltere; koronavirüs tedavi ilacı deksametazon, dünya çapında 1 milyon kişinin hayatını kurtardı

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), koronavirüs tedavisinde kullanılan 'deksametazon' adlı ilacın, İngiltere'de 22 bin kişi dahil olmak üzere dünya çapında tahmini bir milyon insanın hayatını kurtardığını belirtti.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), koronavirüs tedavisinde kullanılan 'deksametazon' adlı ilacın, İngiltere'de 22 bin kişi dahil olmak üzere dünya çapında tahmini bir milyon insanın hayatını kurtardığını belirtti.

İngiltere'de Mart 2020'den itibaren binlerce doktor ve hemşire tarafından hastanelerde on binlerce koronavirüs hastası üzerinde gerçekleştirilen ilaç deneyi sonrasında, 'deksametazon' adlı streoid ilacın, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükselttiği belirtildi. Deksametazonun, solunum cihazına bağlı koronavirüs hastaları için 'ölüm riskini' üçte bir ve oksijen tedavisi olanlar için yaklaşık beşte bir oranında azalttığını gösterdiği ifade edildi.

İNGİLTERE'DE 22 BİN KİŞİNİN HAYATI KURTULDUNHS tarafından yapılan açıklamada, ilacın sadece İngiltere'de 22 bin kişinin hayatını kurtardığı açıklandı. NHS CEO'su Sir Simon Stevens, "Araştırmacılarımızın, NHS personelimizin ve hastaların olağanüstü çalışmaları sayesinde, dünya çapında yaklaşık bir milyon hayat kurtarılmış olabilir" dedi.'BAŞARI HİKAYESİ'

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise, "Bu küresel salgın, İngiltere'nin NHS hastalarına hayat kurtaran tedavileri belirleme ve yayma konusunda dünya çapında bir güç olduğunu kanıtladı. Deksametazonu bulmak, İngiliz araştırmaları için gerçek bir başarı hikayesiydi, burada ve dünyada hayatları kurtarmanın gerçek etkisini görmek harika" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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