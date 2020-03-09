İngiltere koronavirüs aşısı için gönüllüler arıyor: 2 haftalık test için 3500 pound ödenecek
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› İngiltere koronavirüs aşısı için gönüllüler arıyor: 2 haftalık test için 3500 pound ödenecek - Haberler
İngiltere, Dünya

İngiltere koronavirüs aşısı için gönüllüler arıyor: 2 haftalık test için 3500 pound ödenecek

09.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:17
İngiltere koronavirüs aşısı için gönüllüler arıyor: 2 haftalık test için 3500 pound ödenecek

İngiltere'de bir klinik dünyaya hızla yayılan ölümcül koronavirüse aşı geliştirmek için gönüller aradığını duyurdu. İki hafta karantinada bekleyecek gönüllülere üç bin 500 pound (28 bin TL) ödenecek.


Londra'nın doğusunda bulunan bir laboratuvarda gerçekleştirilecek çalışma için toplamda 24 kişinin kabul edileceği belirtildi. Karantinada kalacak olan denekler iki hafta süreyle hiçbir şekilde diğer insanlarla temas etmeyecek. Aşının gelecek kış ayından önce bulunması bekleniyor. Çalışmayı yürüten bilim insanlar bunun özellikle kış aylarında grip enfeksiyonlarına karşı bünyesi zayıf olanlar ve metabolizma hızları düşük yaşlı insanlar için hayati önem taşıdığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Bakan Albayrak, vergi affıyla ilgili söylentilere son noktayı koydu Haber
Bakan Albayrak, vergi affıyla ilgili söylentilere son noktayı koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Levent Can Sadi Konuk Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Ünal Karaman Sergen Yalçın Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: İngiltere koronavirüs aşısı için gönüllüler arıyor: 2 haftalık test için 3500 pound ödenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 19:15:21. #1.14#