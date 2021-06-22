İngiltere kimle eşleşti? Euro 2020 2. turda İngiltere hangi takımla oynayacak? İngiltere rakibi belli oldu mu?

Euro 2020 grup maçları sona ermek üzere. Hangi takım kiminle eşleşti merak ediliyor. Bu takımlardan birisi de İngiltere oldu. Peki, Euro 2020'de İngiltere ikinci turda kiminle oynayacak? İngiltere hangi takımla eşleşmiştir? İngiltere'nin 2. turdaki rakibi kim olacak? Euro 2020 İngiltere hangi takımla oynuyor? Rakibi belli oldu mu?

Euro 2020'de eşleşmesi merak edilen takımlar arasında İngiltere geliyor. Peki, İngiltere hangi takımla eşleşmiştir? İngiltere rakibi açıklandı mı? İngiltere grubu kaçıncı bitirdi? İngiltere ikinci turda kimle eşleşti? İngiltere çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Tüm detaylar haberimizde...

EURO 2020 2. TUR KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şuanda grup maçları oynanmaya devam ediyor. 2. tur mücadeleleri 26 Haziran Cumartesi günü başlayacaktır.

EURO 2020'DE İKİNCİ TURDA HANGİ TAKIM KİMLE OYNAYACAK?

Eşleşmeler şu şekilde olacaktır:

1. Maç: B grubu 1.si - A/D/E/F grup 3.sü

2. Maç: A grubu 1.si - C grubu 2.si

3. Maç: F grubu 1.si - A/B/C grup 3.sü

4. Maç: D grubu 2.si - E grubu 2.si

5. Maç: E grubu 1.si - A/B/C/D grup 3.sü

6. Maç: D grubu 1.si - F grubu 2.si

7. Maç: C grubu 1.si - D/E/F grup 3.sü

8. Maç: A grubu 2.si - B grubu 2.si

İNGİLTERE HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

İngiltere'nin 2. turda eşleşeceği takım henüz belli olmadı. Bugünkü maçtan sonra netlik kazanacak.

İngiltere D grubunda yer almaktadır ve 4 puana sahiptir. Bugünkü maçını grubun 1. si Çekya ile yapacak. Eğer İngiltere bugünkü maçı kazanırsa ve grupta 1. olursa F grubunun 2. si ile eşleşecektir. Eğer berabere kalırsa veya Çekya yenerse o zaman büyük ihtimalle 2. olacaktır. Çünkü gruptaki 3. ve 4. takımlar 1'er puana sahip. Eğer İngiltere grubu 2. bitirirse E grubunun 2. si ile eşleşecek. Eğer İngiltere grubu 3. tamamlarsa o zaman E grubunun 1. veya C grubunun 1. si ile eşleşecektir.

İNGİLTERE ÇEYREK VE YARI FİNALE ÇIKARSA KİMLE EŞLEŞİR?

Eğer İngiltere grupta 2. olup bir üst tura çıkar ve kazanırsa çeyrek finaldeF grubu 1.si veA/C grubu 3.sü'nün kazananı ile karşılaşacaktır.