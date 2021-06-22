İngiltere kimle eşleşti? Euro 2020 2. turda İngiltere hangi takımla oynayacak? İngiltere rakibi belli oldu mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere kimle eşleşti? Euro 2020 2. turda İngiltere hangi takımla oynayacak? İngiltere rakibi belli oldu mu?

İngiltere kimle eşleşti? Euro 2020 2. turda İngiltere hangi takımla oynayacak? İngiltere rakibi belli oldu mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Euro 2020 grup maçları sona ermek üzere. Hangi takım kiminle eşleşti merak ediliyor. Bu takımlardan birisi de İngiltere oldu. Peki, Euro 2020'de İngiltere ikinci turda kiminle oynayacak? İngiltere hangi takımla eşleşmiştir? İngiltere'nin 2. turdaki rakibi kim olacak? Euro 2020 İngiltere hangi takımla oynuyor? Rakibi belli oldu mu?

Euro 2020'de eşleşmesi merak edilen takımlar arasında İngiltere geliyor. Peki, İngiltere hangi takımla eşleşmiştir? İngiltere rakibi açıklandı mı? İngiltere grubu kaçıncı bitirdi? İngiltere ikinci turda kimle eşleşti? İngiltere çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Tüm detaylar haberimizde...

EURO 2020 2. TUR KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şuanda grup maçları oynanmaya devam ediyor. 2. tur mücadeleleri 26 Haziran Cumartesi günü başlayacaktır.

EURO 2020'DE İKİNCİ TURDA HANGİ TAKIM KİMLE OYNAYACAK?

Eşleşmeler şu şekilde olacaktır:

  • 1. Maç: B grubu 1.si - A/D/E/F grup 3.sü
  • 2. Maç: A grubu 1.si - C grubu 2.si
  • 3. Maç: F grubu 1.si - A/B/C grup 3.sü
  • 4. Maç: D grubu 2.si - E grubu 2.si
  • 5. Maç: E grubu 1.si - A/B/C/D grup 3.sü
  • 6. Maç: D grubu 1.si - F grubu 2.si
  • 7. Maç: C grubu 1.si - D/E/F grup 3.sü
  • 8. Maç: A grubu 2.si - B grubu 2.si

İNGİLTERE HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

İngiltere'nin 2. turda eşleşeceği takım henüz belli olmadı. Bugünkü maçtan sonra netlik kazanacak.

İngiltere D grubunda yer almaktadır ve 4 puana sahiptir. Bugünkü maçını grubun 1. si Çekya ile yapacak. Eğer İngiltere bugünkü maçı kazanırsa ve grupta 1. olursa F grubunun 2. si ile eşleşecektir. Eğer berabere kalırsa veya Çekya yenerse o zaman büyük ihtimalle 2. olacaktır. Çünkü gruptaki 3. ve 4. takımlar 1'er puana sahip. Eğer İngiltere grubu 2. bitirirse E grubunun 2. si ile eşleşecek. Eğer İngiltere grubu 3. tamamlarsa o zaman E grubunun 1. veya C grubunun 1. si ile eşleşecektir.

İNGİLTERE ÇEYREK VE YARI FİNALE ÇIKARSA KİMLE EŞLEŞİR?

Eğer İngiltere grupta 2. olup bir üst tura çıkar ve kazanırsa çeyrek finaldeF grubu 1.si veA/C grubu 3.sü'nün kazananı ile karşılaşacaktır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Selçuk Tekay Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Elmas Mert Müldür Metin Oktay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere kimle eşleşti? Euro 2020 2. turda İngiltere hangi takımla oynayacak? İngiltere rakibi belli oldu mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 16:37:33. #1.14#

title