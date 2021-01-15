İngiltere-Katar seferi yapan uçak, bir yolcu rahatsızlanınca Şanlıurfa'ya zorunlu iniş yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İngiltere-Katar seferi yapan uçak, bir yolcu rahatsızlanınca Şanlıurfa'ya zorunlu iniş yaptı

15.01.2021 21:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:30
İngiltere-Katar seferi yapan uçak, bir yolcu rahatsızlanınca Şanlıurfa'ya zorunlu iniş yaptı

İngiltere'den Katar'a giden yolcu uçağı, bir kişinin göğüs ağrısı şikayeti üzerine Şanlıurfa'ya zorunlu iniş yaptı.

İngiltere'den Katar'a giden yolcu uçağı, bir kişinin göğüs ağrısı şikayeti üzerine Şanlıurfa'ya zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Londra'dan Doha'ya giden Katar Havayollarına ait yolcu uçağı, Katar asıllı bir yolcunun artan göğüs ağrısı şikayetleri üzerine Şanlıurfa'daki GAP Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Havalimanında görevli sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yolcu, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uçak yapılan işlemlerinin ardından yeniden havalanarak seferine devam etti.

Öte yandan, yolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı İsmail Kartal Oğuzhan Özyakup Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere-Katar seferi yapan uçak, bir yolcu rahatsızlanınca Şanlıurfa'ya zorunlu iniş yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 21:31:41. #1.14#
title