İngiltere, karbon salınımını 2030'a kadar yüzde 68 azaltmayı hedefliyor

İngiltere karbon salınımını 2030 yılına kadar yüzde 68 azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

İngiltere, 12 Aralık'ta yapılacak uluslararası sanal iklim zirvesi öncesinde karbon salınımını 2030'a kadar yüzde 68 azaltmayı hedeflediğini açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson şunları söyledi:

"Karbon salınımını azaltabileceğimizi ve bu süreçte yüz binlerce iş alanı yaratabileceğimizi kanıtladık. İklim değişikliğiyle mücadelede daha ileri ve daha hızlı gitmek için işletmeleri, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve yerel toplulukları ortak bir hedefte birleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Johnson aynı zamanda, "Bugün 2030 itibariyle karbon salınımlarımızı büyük ekonomisi olan tüm ülkelerden daha hızlı azaltacak yeni iddialı bir hedef koyarak, bu konuda liderlik ediyoruz" dedi. Ayrıca bu konuda dünya liderlerine de karbon salımı ve sıfırlama hedeflerini öne çekmeleri için çağrıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı