İngiltere karbon emisyonunu sıfıra indirme sözü veren ilk G-7 ülkesi
İngiltere, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında daha sert adımların atılacağını ve 2050 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedeflediğini duyurdu. Birleşik Krallık, sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirme taahhüdünü resmi olarak açıklayan ilk G-7 ülkesi oldu.
İngiltere, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında daha sert adımların atılacağını ve 2050 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedeflediğini duyurdu.
Sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirme taahhüdünü resmi olarak açıklayan ilk G-7 ülkesi olan Birleşik Krallık, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine göre yüzde 80 azaltmayı hedefliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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