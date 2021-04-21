İngiltere, karbon emisyonunu 2035'e kadar yüzde 78 azaltmayı planlıyor
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İngiltere, karbon emisyonunu 2035'e kadar yüzde 78 azaltmayı planlıyor

İngiltere, karbon emisyonunu 2035'e kadar yüzde 78 azaltmayı planlıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiliz hükümeti ülkede karbon emisyonunun 2035 yılına kadar yüzde 78 azaltılması yönündeki kapsamlı planını açıkladı.

İngiliz hükümeti ülkede karbon emisyonunun 2035 yılına kadar yüzde 78 azaltılması yönündeki kapsamlı planını açıkladı.

İngiliz hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bu dönüşüm planı kapsamına ilk kez uluslararası havacılık ve deniz yolu taşımacılığının da eklendiği belirtildi.

2035 yılına kadar ülkede karbon emisyonun üçte ikinin üzerinde bir oranla azaltılacağına vurgu yapılan açıklamada, bunun İngiltere'yi 2050 yılındaki "sıfır karbon emisyonu" hedefine yaklaştıracağı kaydedildi.

Açıklamada "6. Karbon Bütçesi" olarak adlandırılan düzenlemenin parlamentoda onaylanmasının ardından 2021 yılının haziran ayının sonunda ise yasalaşmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "İklim değişikliği konusundaki çıtayı yükseltmeye devam etmek istiyoruz. Bu yüzden de karbon emisyonunu azaltmak için dünyadaki en iddialı hedefi koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Johnson, İngiltere'nin karbon emisyonunu sıfıra indirme yolunda adımlar atarken, yeşil enerji, yeşil inovasyon ve yeni teknolojiler alanlarında istihdam yaratmaya devam edeceğini kaydetti.

Başbakan Johnson, "İklim zirvesi COP26'ya ilerlerken, dünya liderlerinin bizim öncülüğümüzü takip etmelerini ve hedeflerimize eriştiklerini görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) 1-12 Kasım 2021 tarihleri arasında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek.

İngiliz hükümeti daha önce toplam karbon emisyonunun 2050 yılına kadar yüzde 80 azaltılması yönünde bir hedef koymuştu. Bu son düzenlemeyle hükümet, çok az bir emisyon farkı ile bu hedefe öngörülenden 15 yıl önce ulaşmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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