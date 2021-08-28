İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak
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İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak

İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

TURİZM kenti Antalya, 600 bin yatak kapasitesi ile 8 ay içinde 5 milyonu yabancı olmak üzere 6,5 milyon turist ağırladı.

TURİZM kenti Antalya, 600 bin yatak kapasitesi ile 8 ay içinde 5 milyonu yabancı olmak üzere 6,5 milyon turist ağırladı. Bu rakamın İngiltere'nin Türkiye kararı ile birlikte daha da artması bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanından tatilcinin geldiği Antalya'da hem çalışanlarının yüksek oranda aşılanması hem de güvenli turizm sertifikası kapsamında verilen hizmet yerli ve yabancı misafirleri sevindirdi. Geçen yıl 3,5 milyon tatilci ile sezonu kapatan 600 bin yatak kapasiteli kentte, 2021 yılında da yükselişini sürdürüyor. Turizm sektörü temsilcileri, İngiltere'nin hala Türkiye'yi kırmızı listede bırakması nedeniyle bir kayıp yaşandığını söylüyor. Eylül ayında açıklanacak yeni kararda, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızıdan turuncu listeye alması halinde ise turist sayısının artacağı vurgulanıyor. Covid-19 salgını sürerken, tatilciler de seçeneklerini genişletti ve daha çok dış mekan ağırlıklı alternatifler üzerinde durmaya başladı. Tatilciler, otellerin içinde veya kapalı mekanlarda yapılan aktiviteler yerine havuz başında ya da sahillerde gerçekleştirilen etkinliklere ilgi gösteriyor.

YERLİ VE YABANCI 6,5 MİLYONYılbaşından bu yana kente havayolu ile gelen yolcu sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Havayolu tercihinde yabancı turist kadar yerli tatilci sayısı da dikkat çekici. Antalya Havalimanı iç hatlar terminaline 8 ayda 10 bin uçak ile 1,5 milyon yolcu iniş yaptı. Dış hatlarda ise aynı süre içinde 26 binden fazla uçak ile 5 milyon tatilci geldi. Turizm sektörünün lokomotif milleti olan Ruslar, 2 milyon kişiyle ilk sırada yer alırken, Rusları 1 milyon ile Ukraynalılar ve 800 bin ile Almanlar izledi.'ÇOK İYİ SINAV VERİYORUZ'Belek bölgesinde hizmet veren beş yıldızlı otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ, devlet destekleri ile bugünlere kadar gelindiğini söyledi. Rusya'nın kapılarını yeniden açmasıyla birlikte sektörde hareketliliğin arttığını belirten söz eden Kızıldağ, "Turizm çalışanlarımızın aşılama oranı çok yüksek. Güvenli turizm sertifikası kapsamında verdiğimiz hizmet büyük beğeni alıyor. Bu da rakamlara yansıyor. Bu yıl çok büyük ümitlerle başladık. Sektör olarak önlemler açısından çok iyi sınav veriyoruz. Avrupa'nın açılmaması bizi çok üzdü. Yılbaşından bugüne kadar Antalya'da rakamlar 5, Türkiye genelinde ise 8 milyonları gördü" dedi.RUS TURİST SAYISI DAHA DA ARTACAK

Rusların sayılarının artacağını ifade eden Kızıldağ, Soçi ve Kırım'a tatile gidenlerin çok mutlu olmadıklarını, bu turistlerin Türkiye'ye ikinci bir tatile gelmesini beklediklerini söyledi. İngiltere pazarından ciddi yoğunluk beklendiğini kaydeden Kızıldağ "Umudumu yitirmek istemiyorum. Türkiye geneli 15 milyon turistin geleceğini bekliyorum. Eylül ve ekim aylarında Almanya, Belçika, Hollanda daha hareketli oluyor" diye konuştu.


İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak
İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak
İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak
İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak
İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak
İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak
İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak
İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak
İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak
İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak
İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak
İngiltere karar değiştirirse turist sayısı daha da artacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

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