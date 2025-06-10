İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan İsrailli Bakanlara Yaptırım Kararı

İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan İsrailli Bakanlara Yaptırım Kararı
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İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer müttefik ülkeler, Gazze’deki son çatışmalardaki rolleri nedeniyle İsrailli Bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich’e yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırımlar arasında mal varlığı dondurma ve seyahat yasağı bulunuyor.

(ANKARA) - İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer müttefik ülkeler, Gazze'deki son çatışmalardaki rolleri nedeniyle İsrailli Bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'e yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırımlar arasında mal varlığı dondurma ve seyahat yasağı bulunuyor.

İngiltere merkezli The Times gazetesinin haberinde göre; İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Betzalel Smotrich'e yaptırım uygulama kararı aldı. Bu adım, söz konusu isimlerin Gazze'deki son çatışmalardaki rolleri nedeniyle atıldı.

Yaptırımlar kapsamında, Batı Şeria'daki bir yerleşimci olan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere seyahat yasağı getirilecek.

Kaynak: ANKA / Dünya
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