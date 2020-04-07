İngiltere Kabine Bakanı Gove: "Başbakan solunum cihazına bağlı değil"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İngiltere Kabine Bakanı Gove: "Başbakan solunum cihazına bağlı değil" - Haberler
Boris Johnson, İngiltere, Kabine, Güncel

İngiltere Kabine Bakanı Gove: "Başbakan solunum cihazına bağlı değil"

İngiltere Kabine Bakanı Michael Gove, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un solunum cihazına bağlı olmadığını sadece "Oksijen desteği" aldığını söyledi.

07.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:15
İngiltere Kabine Bakanı Gove:

İngiltere Kabine Bakanı Michael Gove, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un solunum cihazına bağlı olmadığını sadece "Oksijen desteği" aldığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs semptomları nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan bir süre daha semptomlarının devam etmesi ve durumunun kötüleşmesi nedeniyle Londra'daki St. Thomas Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. İngiltere Kabine Bakanı Michael Gove, Johnson'un durumuna ilişkin açıklama yaparak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yoğun bakıma alınmadan önce oksijen verildiği ve solunum cihazına bağlı olmadığı dile getirdi. Johnson'a zatürre teşhisi konup konmadığını "bilmediğini" söyleyen Gove, Pazar günü hastaneye kaldırıldığından beri Johnson ile konuşmadığını açıkladı.

Gove, "Başbakan ekibinin üyeleriyle konuşuyordum ama başbakanın kendisiyle konuşmuyorum. Başbakanın etrafında hükümet çalışmalarının sürmesini sağlayan bir ekip var" dedi.

"BAŞBAKAN TIBBİ TAVSİYEYE UYUYOR"

Johnson'ın korona virüs teşhisi konulduğundan beri doktorların tavsiyelerine daha fazla uyduğunu ifade eden Gove, "Başbakan tıbbi tavsiyeye uyuyor. Hepimiz tıbbi tavsiyelere uymalıyız ve hepimiz bu virüsün gerçekten korkutucu bir kötülüğe sahip olduğunu keşfediyoruz" dedi.

DÜNYA LİDERLERİNDEN JOHNSON'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump da Johnson'a iyi dileklerini ileterek, "Tüm ABD'liler Johnson'un bir an evvel iyileşmesi için dua ediyor. Başbakan Boris Johnson'a korona virüs ile mücadelesinde ülkemizin iyi dileklerini gönderiyoruz. Bildiğiniz gibi hastaneye kaldırıldı ve iyi olacağını umuyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu zor dönemlerde Boris Johnson'un ailesine ve İngiltere halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Jonhson'un kısa sürede iyileşeceğine inandığını söyledi.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Boris Johnson bugün dualarımızda. En kısa sürede iyileşerek sağlığını kazanmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, "İsrail halkı, arkadaşımızın en kısa sürede iyileşmesi için dua ediyor" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de İngiliz mevkidaşına geçmiş olsun mesajı gönderdi.

İtalya Cumhurbaşkanı Giuseppe Conte ise, "Boris Jonhson ve İngiliz halkının yanındayım. Kısa sürede iyileşmesini dilerim, İtalyan hükümeti ve be yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Boris Johnson" ifadelerini kulandı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise, "Sevgili arkadaşım Boris Johnson, düşüncelerim ve dualarım seninle ve ailenle. Japon halkı, bu zor zamanlarda İngiliz halkının yanında" ifadelerini kullandı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak Haberler
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haberler
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama Haberler
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın...
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Türk Polis Teşkilatı, 'maaş kesintisi' iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Türk Polis Teşkilatı, "maaş kesintisi" iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, 'Sana koronavirüs bulaştırdım' dedi
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Levent Dörter Fahrettin Koca Levent Yamanel İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Polis Nisan Açıklama
Şu an buradasınız: İngiltere Kabine Bakanı Gove: "Başbakan solunum cihazına bağlı değil" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 13:55:06. #1.15#
title