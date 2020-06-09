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İngiltere- Japonya müzakerelerinde kapı aralandı

İngiliz hükümeti, İngiltere ve Japonya arasında serbest ticaret müzakerelerine başlama hazırlığının yapıldığını duyurdu.

İngiltere- Japonya müzakerelerinde kapı aralandı
09.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:25

İngiliz hükümeti, İngiltere ve Japonya arasında serbest ticaret müzakerelerine başlama hazırlığının yapıldığını duyurdu.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, İngiltere ve Japonya arasındaki serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Elizabeth Truss ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi arasında telekonferans yoluyla yapılacağı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Truss, "Japonya ile daha önce Avrupa Birliği (AB) ile varılmış olan anlaşmanın çok daha ötesinde, dijital ticaret ve hizmetler alanında iddialı standartlar sunacak kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasını imzalamayı hedefliyoruz." İfadelerini kullandı.

Trust, iki ülke arasında toplam ticaret hacminin hali hazırda 30 milyar sterlin seviyesinde olduğunu, yapılacak anlaşma ile önümüzdeki yıllarda bunun daha da artırılmasının hedeflendiği vurguladı.

Resmi verilere göre, İngiltere'de yaklaşık 9 bin 500 şirket Japonya'ya ihracat yapıyor.

İngiltere ve AB henüz anlaşamadı

Geçen ay, AB ve İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerinin 3'üncü turunda somut ilerleme sağlanamadığı duyurulmuştu.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "Müzakerelerde ticaret, ulaşım, İngiltere'nin gelecekte AB programlarına katılımı ve balıkçılık gibi başlıkları ele aldık. Zor konularda hiç ilerleme sağlanamadı." yorumunu yapmıştı.

AB ve İngiltere arasında imzalanan ayrılık anlaşmasından ötürü tarafların müzakere sürecini ve geçiş dönemini uzatmak için haziran ayı sonuna kadar karar vermeleri gerekiyor.

İngiliz yetkililer, müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrarcı.

İngiltere'nin AB ile anlaşamaması durumunda bir kez daha İngiltere'nin AB'den anlaşmasız olarak ayrılması gündeme gelecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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