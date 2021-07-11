İngiltere - İtalya EURO 2020 final maçı - Taraftar tepkileri
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İngiltere - İtalya EURO 2020 final maçı - Taraftar tepkileri

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Maç önü görüntüler Milli marşlar ve müzikler İngiltere'nin golünden sonraki İtalyanların tepkisi ROMA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere karşılaştı.

Maç önü görüntüler

Milli marşlar ve müzikler

İngiltere'nin golünden sonraki İtalyanların tepkisi ROMA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere karşılaştı. Final mücadelesi başkent Roma'nın Popolo meydanında kurulan taraftar alanındaki dev ekranda izlendi. Yaklaşık 3 bin İtalyan karşılaşma öncesi çalınan müzikler ve milli marşlarıyla büyük coşku yaşarken İngiltere'nin erken golüyle şoka uğradılar.

İngiltere - İtalya EURO 2020 final maçı - Taraftar tepkileri
İngiltere - İtalya EURO 2020 final maçı - Taraftar tepkileri
İngiltere - İtalya EURO 2020 final maçı - Taraftar tepkileri
İngiltere - İtalya EURO 2020 final maçı - Taraftar tepkileri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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