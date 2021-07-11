İngiltere - İtalya EURO 2020 final maçı - Taraftar tepkileri

Maç önü görüntüler Milli marşlar ve müzikler İngiltere'nin golünden sonraki İtalyanların tepkisi ROMA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere karşılaştı.

Maç önü görüntüler

Milli marşlar ve müzikler

İngiltere'nin golünden sonraki İtalyanların tepkisi ROMA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere karşılaştı. Final mücadelesi başkent Roma'nın Popolo meydanında kurulan taraftar alanındaki dev ekranda izlendi. Yaklaşık 3 bin İtalyan karşılaşma öncesi çalınan müzikler ve milli marşlarıyla büyük coşku yaşarken İngiltere'nin erken golüyle şoka uğradılar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin