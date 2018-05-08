İngiltere Islak Mendilleri Yasaklıyor
İngiltere'de 2020 yılından itibaren pet şişede su satışının yanı sıra ıslak mendillerin de üretim ve satışına yasak getirilmesi gündemde.
İngiltere'de plastik kirliliğine karşı başlatılan mücadele kapsamında, 2020 yılından itibaren pet şişede su satışının yanı sıra ıslak mendillerin de üretim ve satışına yasak getirilmesi gündeme geldi.
DOĞADA YOK OLMUYORLAR
Kararın gerekçesi olarak ise ıslak mendillerin doğada uzun süre yok olmaması gösterildi. Ayrıca ıslak mendiller tuvalete atıldıkları zaman kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara da yol açıyor.
YORUMLAR (4)
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Aynı bizdeki yobazlar gibi, yobazlarda doğada bir türlü yok olmuyorlar.İnsanların yaşam alanlarını tıkıyorlar.Cevap Yaz 22 8 Yayından KaldırMELEK: Şu dört kişi de yok olmayanlardan galibaYayından KaldırKONUK: Aynen şu chp li yobazlardan kurtulamadık.7 7 Yayından KaldırEDS: BU DAHA HİÇ BİŞE ORMAN KATLİAMINDA ŞUANDA 1. YİZ3 2 Yayından Kaldır