İngiltere Islak Mendilleri Yasaklıyor

İngiltere'de 2020 yılından itibaren pet şişede su satışının yanı sıra ıslak mendillerin de üretim ve satışına yasak getirilmesi gündemde.

İngiltere'de plastik kirliliğine karşı başlatılan mücadele kapsamında, 2020 yılından itibaren pet şişede su satışının yanı sıra ıslak mendillerin de üretim ve satışına yasak getirilmesi gündeme geldi.

DOĞADA YOK OLMUYORLAR

Kararın gerekçesi olarak ise ıslak mendillerin doğada uzun süre yok olmaması gösterildi. Ayrıca ıslak mendiller tuvalete atıldıkları zaman kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara da yol açıyor.

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