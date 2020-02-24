İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda 12 yaşından küçük çocukların topa kafa ile vurmasını yasakladı
Yetkililer, meşin yuvarlağa bu tür vuruşların uzun vadede beyin sağlığı üzerinde potansiyel etkileri olabileceğinden endişeleniyor.
24.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:12
İngiltere, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da 12 yaşından küçük çocukların futbol topuna antrenmanlarda kafa atmaları yasaklandı.
Yetkililer, meşin yuvarlağa bu tür vuruşların uzun vadede beyin sağlığı üzerinde potansiyel etkileri olabileceğinden endişeleniyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com