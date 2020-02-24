İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda 12 yaşından küçük çocukların topa kafa ile vurmasını yasakladı
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İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda 12 yaşından küçük çocukların topa kafa ile vurmasını yasakladı

Yetkililer, meşin yuvarlağa bu tür vuruşların uzun vadede beyin sağlığı üzerinde potansiyel etkileri olabileceğinden endişeleniyor.

24.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:12
İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda 12 yaşından küçük çocukların topa kafa ile vurmasını yasakladı

, ve İskoçya'da 12 yaşından küçük çocukların topuna antrenmanlarda kafa atmaları yasaklandı.


Yetkililer, meşin yuvarlağa bu tür vuruşların uzun vadede beyin sağlığı üzerinde potansiyel etkileri olabileceğinden endişeleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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