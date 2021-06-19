İngiltere- İskoçya maçı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İngiltere ve İskoçya arasındaki maçın 0-0 berabere bitmesinin ardından İskoç taraftarlar başkent Londra'da Leicester Meydanında sevinç gösterisinde bulundu.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İngiltere ve İskoçya arasındaki maçın 0-0 berabere bitmesinin ardından İskoç taraftarlar başkent Londra'da Leicester Meydanında sevinç gösterisinde bulundu. Polis iki taraftar grubu arasında olay çıkmaması için önlem aldı. Polisten yapılan açıklamada, çoğu Wembley Stadyumu yakınlarında olmak üzere 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen