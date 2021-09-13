İngiltere, İran'ı Viyana'daki nükleer müzakerelere geri dönmeye çağırdı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yeni İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde, İran'ı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelere geri dönmeye çağırdı.

Raab, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde, istikrarlı bir Afganistan konusunda iki ülkenin ortak çıkarlarını ele aldıklarını bildirdi.

İngiliz bakan ayrıca, İran'ı keyfi olarak gözaltına alınan tüm İngiliz vatandaşlarını serbest bırakmaya ve Viyana'daki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA)??????? görüşmelerine geri dönmeye çağırdığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, önceki hükümet döneminde Viyana'da yapılan ve haziranda ara verilen nükleer görüşmeleri sürdürmeyi planladıklarını ancak müzakerelerin İran'a somut sonuçlar sunması gerektiğini söylemişti.

Abdullahiyan, "İran halkının çıkarlarının temin edildiği müzakereleri memnuniyetle karşıladığımızı açıkça belirttik. Biz müzakere masasından kaçmaya çalışmıyoruz ve 13'üncü hükümet, yalnızca somut kazanımlar doğrultusunda İran ve halkının çıkarlarını temin eden müzakereleri sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.