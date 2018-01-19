Kahraman Kadın, İntihar Etmek İsteyen Genci Trenin Önünden Son Anda Çekip Aldı

İngiltere'de tren istasyonunda kendini hızla giden bir trenin önüne atmaya kalkan adamı istasyondaki bir kadın son anda kurtardı.

TRENİN ÖNÜNE HAMLE YAPTI

İngiltere'de kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, telefonda konuşan bir adam telefon görüşmesinden sonra elindeki kağıtları hırsla yere fırlattıktan sonra ani bir hareketle hızla gelen trenin önüne hamle yaptı.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Bu arada görüntüye bebek arabasıyla birlikte giren iki kadından biri raylara doğru hamle yapan adamı tam zamanında uzanıp yakaladı. İntihara kalkışan adamın hayatını kurtaran kadın İngiltere'de kahraman ilan edildi.

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan İngiliz polisi videonun montaj olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.