İngiltere İngiliz vatandaşlarının Afganistan'dan güvenli şekilde ayrılabilmeleri için Taliban'la görüştü
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İngiltere İngiliz vatandaşlarının Afganistan'dan güvenli şekilde ayrılabilmeleri için Taliban'la görüştü

İngiltere İngiliz vatandaşlarının Afganistan'dan güvenli şekilde ayrılabilmeleri için Taliban'la görüştü
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere'nin İngiliz vatandaşlarının Afganistan'dan güvenli bir şekilde ayrılabilmelerini sağlamak için Taliban ile görüştüğü bildirildi.

İngiltere'nin İngiliz vatandaşlarının Afganistan'dan güvenli bir şekilde ayrılabilmelerini sağlamak için Taliban ile görüştüğü bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın Afganistan geçişi özel temsilcisi Simon Gass'in Katar'ın başkenti Doha'ya giderek burada üst düzey Taliban yetkilileri ile görüştüğü ifade edildi.

Gass'in görüşmede "İngiliz vatandaşları ve İngiltere'ye çalışan Afganların ülkeden güvenli bir şekilde çıkabilmelerinin öneminin altını çizdiği" belirtildi.

ABD'nin işgali bitirme süreci

29 Şubat 2020'de ABD yönetimi, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.

Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almış ve Batılı ülkeler tahliyelere başlamıştı.

Ancak 170 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası tahliyeler tamamlamamış, çok sayıda Batılı ülke vatandaşı veya bu ülkelere çalışan Afgan dışarı çıkamamıştı.

ABD, 30 Ağustos'ta güçlerinin Afganistan'dan tamamen çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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