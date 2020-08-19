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İngiltere ile STA'nın yıl sonuna kadar imzalanması hedefleniyor

BİRLEŞİK Krallık Londra Ticaret Başmüşaviri Mustafa Süleyman Beşli, Türkiye ile İngiltere arasında yıl sonuna kadar Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yapılmasının hedeflendiğini belirterek, iki ülke yetkililerinin de bu konuda mutabık olduğunu söyledi.

İngiltere ile STA'nın yıl sonuna kadar imzalanması hedefleniyor
19.08.2020 14:04 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:08

BİRLEŞİK Krallık Londra Ticaret Başmüşaviri Mustafa Süleyman Beşli, Türkiye ile İngiltere arasında yıl sonuna kadar Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yapılmasının hedeflendiğini belirterek, iki ülke yetkililerinin de bu konuda mutabık olduğunu söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) iş birliğinde düzenlenen online seminerler devam ediyor. Birleşik Krallık Londra Ticaret Başmüşaviri Mustafa Süleyman Beşli'nin konuşmacı olarak yer aldığı 'Birleşik Krallık Pazarı ve Ticaret İmkanları' semineri, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konsey Başkanı Murat Bayizit'in moderatörlüğünde, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan ve Yüksel Taşdemir, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan ve Birleşik Krallık Bursa Fahri Konsolosu Hüseyin Durmaz'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

500 MİLYON DOLAR TİCARET HACMİBTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, dünyanın 6'ncı büyük ekonomisi olan İngiltere'nin Bursa'nın en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu söyledi. Bursa ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu kaydeden Koçaslan, Bursa'da İngiliz sermayeli 13 firmanın faaliyet gösterdiği bilgisini verdi. BTSO olarak İngiltere ile ticaret köprülerini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Koçaslan, "Bu kapsamda Küresel Fuar Acentesi, UR-GE, Ticari Safari, Sektörel Ticaret Heyetleri ve nitelikli fuar programlarımızla üyelerimiz için yeni işbirliği fırsatları oluşturuyoruz" dedi.AVRUPA'DA COVID-19'DAN EN AĞIR ŞEKİLDE ETKİLENEN ÜLKE İNGİLTEREBirleşik Krallık Londra Ticaret Başmüşaviri Mustafa Süleyman Beşli, İngiltere ekonomisinin Brexit oylaması sonrası yaşanan belirsizlik süreci ve Covid-19 salgınından olumsuz olarak etkilendiğini söyledi. Covid-19 salgınının Avrupa'da en ağır şekilde etkilediği ülkenin İngiltere olduğunu kaydeden Beşli, İngiltere ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 35 oranında daralmasının beklendiğini ifade etti.YIL SONUNA KADAR STA'NIN İMZALANMASI HEDEFLENİYORTürkiye ve İngiltere arasındaki ticarete ilişkin bilgiler veren Beşli, "Birleşik Krallık, dünyada en çok ticaret fazlası verdiğimiz ülke konumunda. Almanya'dan sonra en büyük ikinci ihracat pazarımız. Ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında 17 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi bulunuyor" dedi.İngiltere'nin 31 Aralık 2020 tarihinde Avrupa Birliği'nden kesin olarak ayrılacağını belirten Mustafa Süleyman Beşli, bu tarihe kadar Türkiye ile malların serbest dolaşımına imkan sağlayan Gümrük Birliği ilişkisinin devam edeceğini belirtti. Yıl sonuna kadar İngiltere ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanmasını hedeflediklerini kaydeden Beşli, "İki ülke yetkilileri de bu konuda mutabık. Bakan, Bakan Yardımcıları ve teknik heyetler düzeyinde görüşmeler devam ediyor. Bu çerçevede şimdiye dek önemli bir yol alındı. STA'nın genişletilerek tarım sektörünün de içine alınması yönünde beklentilerimiz var" diye konuştu.Beşli, anlaşma yapılamadığı takdirde Türkiye ve İngiltere karşılıklı gümrük vergilerinin Dünya Ticaret Örgütü kuralları kapsamında artacağını ve iki ülke ticaretinin olumsuz etkileneceğini sözlerine ekledi.'AVRUPA'DAKİ? EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAKLARIMIZDAN'BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konsey Başkanı Murat Bayizit, Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı şehri olan Bursa'nın 26 milyar dolar dış ticaret hacminin bulunduğunu söyledi. Bursa'nın Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde en önemli ticaret partnerlerinden birinin İngiltere olduğunu ifade eden Bayizit, özellikle tekstil, otomotiv, hazır giyim-konfeksiyon sektörlerinde önemli iş birlikleri ve ihracat rakamlarına sahip olduklarını kaydetti.'İNGİLİZ YATIRIMCILARI KENTİMİZE ÇEKMEYİ HEDEFLİYORUZ'İngiltere Bursa Fahri Konsolosu Hüseyin Durmaz, İngiltere'nin Türkiye'de en fazla yatırımı bulunan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'de 2.900 İngiliz sermayeli firmanın bulunduğunu kaydeden Durmaz, "İngiltere ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek ve daha fazla İngiliz yatırımcıyı kentimize çekmeyi hedefliyoruz. Dünyanın finans merkezi olan Londra'nın kentimize ve bölgesine ilgisini artırabilmek için ortak akıl ile çalışmak isteriz" diye konuştu.YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATINDA REKOR ARTIŞ

UYMSİB Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, pandemi sürecinde güvenli gıdanın ön plana çıktığına dikkati çekti. Geçtiğimiz ilkbahar döneminde İngiltere'den artan yaş meyve sebze talebinde de bu durumu fiilen gördüklerini kaydeden Yazgan, Birlik olarak bu dönemde İngiltere'ye yaptıkları yaş meyve sebze ihracatının yüzde 81 oranında rekor artış gösterdiğini açıkladı.


Kaynak: DHA

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