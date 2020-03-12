İngiltere ile Rusya uçakları arasında gerginlik
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İngiltere, Rusya, Güncel

İngiltere ile Rusya uçakları arasında gerginlik

NATO'nun önümüzdeki hafta Kuzey Atlantik bölgesinde tatbikatı öncesi bölgede keşif uçuşu yapan Rus uçağı İngiliz savaş uçakları tarafından sıkıştırılarak bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

12.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:29
İngiltere ile Rusya uçakları arasında gerginlik

NATO'nun önümüzdeki hafta Kuzey Atlantik bölgesinde tatbikatı öncesi bölgede keşif uçuşu yapan Rus uçağı İngiliz savaş uçakları tarafından sıkıştırılarak bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı.


NATO'nun önümüzdeki hafta Kuzey Atlantik bölgesinde tatbikat yapacağını duyurmasının ardından Rus hava kuvvetlerine ait TU-142 tipi keşif ve istihbarat uçağı bölgede uçuş yaptı. Geçtiğimiz günlerde de uçuş gerçekleştiren Rus uçağının dün gerçekleşen uçuşu sırasında İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait 3 savaş uçağı Rus uçağına yaklaştı. Rus uçağı İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşmasına rağmen rotasında seyretmeye devam etti. Tehlikeli yakınlaşma bir süre devam ettikten sonra İngiliz uçakları Rus uçağını Rusya sınırlarına kadar takip etti. Hem İngiltere hem Rusya tarafından yapılan açıklamada havada yaşanan gerginlik hakkında kamuoyuna bilgiler aktarılırken olaya ait görüntüler de her 2 taraftan da medyaya servis edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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