İngiltere ile İtalya'yı Karşı Karşıya Getiren Alfie Bebek Hayatını Kaybetti

İtalya ve Vatikan'ın tüm çabalarına rağmen alternatif tedavi için mahkemece İngiltere dışına çıkarılmasına izin verilmeyen Alfie Evans adındaki 23 aylık bebek hayata gözlerini yumdu. Durum İngiltere'de protestolara neden olmuş, İtalya bebeğe müdahale edebilmek için vatandaşlık bile vermişti.