İngiltere ile İsrail, siber güvenlik, savunma ve ticaret alanlarında anlaşma imzaladı

İngiltere ile İsrail arasında gelecek 10 yılda ekonomi, ticaret, teknoloji ve siber güvenlik alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla anlaşma imzalandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ülkeye resmi ziyarette bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Truss, yaptığı konuşmada, Avusturya'da 5 ay aranın ardından yeniden başlayan İran nükleer anlaşması görüşmelerine ilişkin İngiltere'nin, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek için kararlı olduğunu bildirdi.

Truss, Viyana'daki görüşmelerin başarısız olması durumunda tüm seçeneklerin masada bulunduğunun altını çizdi.

İran'ın orijinal Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) kabul etmesini istediklerini ve bunun çok önemli olduğunu söyleyen Truss, "İranlıların nükleer silah elde etme kapasitelerini genişlettiklerini gördük. Bu yüzden bana kalırsa bu görüşmeler, İranlıların masaya gelip KOEP'i kabul etmeleri için son fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki durum ve Orta Doğu Barış Süreci de ele alındı

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid de uluslararası toplumun, İran'a yönelik yaptırımları kaldırmaması çağrısında bulunarak, İran'a herhangi bir ekonomik desteğin, teröre kaynak sağlamak için kullanılacağını savundu.

İki bakan, görüşme kapsamında Gazze'deki durum ve Orta Doğu Barış Süreci'ni de ele aldı.

Basın toplantısının ardından İngiltere ile İsrail arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

İki ülke arasında ekonomi, ticaret ve güvenlik konularında 10 yıllık yol haritasını ortaya koyan söz konusu anlaşma, bilim, teknoloji, ticaret, yatırım ve siber güvenlik alanlarını kapsayacak.

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri

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