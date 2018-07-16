İngiltere: "İkinci Bir Brexit Referandumu Olmayacak"

İngiltere Başbakanı Theresa May'in basın sözcüsü, ikinci bir referandumunun olmayacağını söyledi.

Sözcü, gazetecilere verdiği demeçte, May'in Avrupa Birliği'nden ayrılma planının hükümetin amaçlarına uygun bir anlaşma yapmanın tek yolu olduğuna dair inancını tekrarlayarak,"İngiliz halkı Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldı. Hiçbir koşulda ikinci bir referandum olmayacak" dedi. - LONDRA