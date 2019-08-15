İngiltere İçişleri Bakanlığı önünde bıçaklı saldırı

15.08.2019 16:50

İngiltere İçişleri Bakanlığına bağlı ofisler, dışarıda bir kişinin bıçaklanmasının ardından kapatıldı.

Londra Büyükşehir polisi, Westminister bölgesindeki Marsham Caddesi'nde yer alan İçişleri Bakanlığı ofislerinin dışarıda bir adamın bıçaklanmasının ardından kapatıldığını belirtti. Açıklamada, polislerin bölgede bıçaklı bir adamın ihbarını takiben gittikleri bildirildi. Olay yerinde bulunan bıçakla yaralanan bir adam ile saldırganın gözaltına alınıp polis merkezine götürüldüğü ifade edildi.

Polis ekipleri, olayın terörle bağlantısının bulunmadığını kaydetti. - LONDRA

Kaynak: İHA