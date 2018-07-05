İngiltere İçişleri Bakanı: Rusya İngiltere'yi Kimyasal Silah Çöplüğüne Çevirdi

İngiltere'de iki kişinin daha Noviçok sinir gazı nedeniyle rahatsızlandığının açıklanmasından sonra İçişleri Bakanı Sajid Javid, Rusya'yı "İngiltere'yi kimyasal silah çöplüğüne çevirmekle" suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise bu iddianın "kirli bir siyasi oyun" olduğunu söyledi ve İngiltere'nin kendilerinden özür dileyeceğini düşündüklerini belirtti.

Cumartesi günü 45 yaşındaki Charlie Rowley ve 44 yaşındaki Dawn Sturgess'in Amesbury kasabasında bir evde bayılmasının ardından, çiftin Noviçok sinir gazından etkilendiği tespit edilmişti.

Çiftin hastanede yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Noviçok, daha eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın hastaneye kaldırılmasına da yol açmış, bu olay Rusya ile Batı ülkeleri arasında krize neden olmuştu.

Amesbury, eski Skripallerin zehirlendiği Salisbury kasabasının birkaç kilometre uzağında.



İçişleri Bakanı Sajid Javid, "Artık Rusya'nın neler olduğunu açıklama zamanı geldi" dedi ve çiftin Salisbury'de Skripallara yapılan kimyasal saldırıdan çevreye yayılan gazlara maruz kalmış olabileceğini söyledi.

Javid "Halkımızın bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde hedef haline getirilmesi, sokaklarımızın, parklarımızın ve kentlerimizin kimyasal silah çöplüğüne çevrilmesi kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise, İngiltere'ye "kirli oyunlara son verme" çağrısı yaptı ve daha önce İngiltere ile işbirliği için yaptıkları onlarca teklifin yanıtsız bırakıldığını belirtti.

Rus devlet medyasında çıkan haberlerde de suçlamalar reddedildi.

Rusya 1, İngiltere'nin Rusya'daki Dünya Kupası'na gölge düşürmek için bunu yapmış olabileceğini söylerken, Gazprom'un sahibi olduğu NTV ise bunun amacının taraftarların Rusya'ya gitmekten vazgeçirmek olduğunu belirtti.