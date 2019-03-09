İngiltere İçişleri Bakanı Javid, Şamima Begüm'ün Bebeğinin Ölümü Sonrası Eleştiriliyor

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, 4 yıl önce IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden 19 yaşındaki Şamima Begüm'ün bebeğinin ölmesinin ardından ülkesinde eleştiriliyor. İngiltere'ye dönmek isteyen Begüm'ün İngiliz vatandaşlığı Javid'in kararıyla iptal edilmişti.

Şamima Begüm'ün aile dostlarından biri, İngiltere'nin, onun çocuğunu koruyamadığını söyledi.

Begüm'ün ailesi, vatandaşlığın iptali kararının gözden geçirilmesini istedi.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin İçişleri Sözcüsü Diane Abbott da İçişleri Bakanlığı'nın tavrını eleştirdi.

Abbott, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir kişiyi, devletsiz hale getirmek uluslararası hukuka aykırıdır. Masum bir çocuk, İngiliz bir kadının vatandaşlıktan çıkarılması sonucu öldü. Bu, duyarsız ve insanlık dışı bir tavırdır" dedi.

https://twitter.com/HackneyAbbott/status/1104104541740507138

Yaklaşık iki haftalık bebekte akciğer iltihabı olduğu ve bebeğin Perşembe günü hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Şamima Begüm, 2015'te iki arkadaşıyla birlikte İngiltere'den ayrılarak Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmişti.

Begüm geçen ay Suriyelilerin kaldığı bir mülteci kampında Times gazetesine konuşmuş, "'yeni doğacak bebeğinin ölmesini istemediğini ve bu yüzden İngiltere'ye dönmek istediğini" söylemişti.

Daha sonra BBC'ye de konuşan Begüm, "Suriye'ye gittiğim için pişman değilim ama IŞİD'in yaptığı her şeyi de onaylamıyorum" demişti. İngiliz hükümeti: Her çocuğun ölümü trajiktir

İngiliz hükümetinden bir sözcü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her çocuğun ölümünün "trajik" olduğunu söyledi.

Sözcü, hükümetin İngiliz vatandaşlarına ısrarla, Suriye'ye gitmemeleri tavsiyesinde bulunduğunu hatırlattı.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid kararına gerekçe olarak önceliğinin, ülkesinin güvenliğini sağlamak olmasını göstermişti.