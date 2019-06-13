İngiltere İçişleri Bakanı: Assange'ın ABD'ye iade kararını onayladım

İngiltere İçişleri Bakanı: Assange'ın ABD'ye iade kararını onayladım

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iade kararını onayladı. Javid, Assange ile ilgili Cuma günü İngiliz mahkemesinde görülecek davada bu belgenin hakimin önünde olacağını söyledi.

İngiltere İçişleri Bakanı: Assange'ın ABD'ye iade kararını onayladım

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iade kararını onayladı.

Javid, Assange ile ilgili cuma günü İngiliz mahkemesinde görülecek davada bu belgenin hakimin önünde olacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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