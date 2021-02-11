İngiltere, Husi milislerinin Suudi Arabistan'daki havalimanına düzenlediği saldırıyı kınadı
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İngiltere, Husi milislerinin Suudi Arabistan'daki havalimanına düzenlediği saldırıyı kınadı

11.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:26
İngiltere, Husi milislerinin Suudi Arabistan'daki havalimanına düzenlediği saldırıyı kınadı

İngiltere, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı.

İngiltere, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Suudi Arabistan topraklarının güvenliğine "sarsılmaz" desteğinde kararlı olduğunu belirtti.

Raab, "Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na yaptığı ve bir yolcu uçağını hedef alan saldırısını kınıyoruz. Husiler bu çirkin saldırılara son vermelidir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Asir bölgesindeki Abha Havalimanı'na, Yemen'deki Husi milisler tarafından saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırı sonucu alanda bulunan sivil bir uçakta yangın çıktığı açıklanmış, saldırının detaylarına ve olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmemişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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