İngiltere Hükümeti Tarım Geçiş Planını Güncelledi

İngiltere Çevre Bakanı, hükümetin Tarımda Geçiş Planına ilişkin bir güncellemede, çiftçilerin, topraklarının sağlığını iyileştirmeye yönelik eylemler için hektar başına 70 sterline kadar kazanabileceğini ve hayvan yetiştiricileri, veteriner tarafından yönetilen ücretsiz bir yıllık sağlık ve...

İngiltere Çevre Bakanı, hükümetin Tarımda Geçiş Planına ilişkin bir güncellemede, çiftçilerin, topraklarının sağlığını iyileştirmeye yönelik eylemler için hektar başına 70 sterline kadar kazanabileceğini ve hayvan yetiştiricileri, veteriner tarafından yönetilen ücretsiz bir yıllık sağlık ve refah incelemesi için uygun olacağını doğrulamıştır.

Çevre Bakanı, hükümetin yenilenmiş bir tarım sistemini uygulamaya yönelik yol haritasını ana hatlarıyla belirleyen Tarımsal Geçiş Planı kapsamında çiftçilerin farklı planlar için ödemeleri nasıl alacakları konusunda daha ayrıntılı bilgi vermiştir. Plan, İngiliz çiftçiler ve endüstri ile ortaklaşa tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Ayrıca, bozkır çiftçilerine arazilerinin durumunu değerlendirmek için ödeme yapılabileceğini belirtmiş ve 2022 baharından itibaren Sürdürülebilir Tarım Teşvikinin erken kullanıma sunulacağını doğrulamıştır.

Hükümet, mevcut Parlamento üzerinden, yılda ortalama 2, 4 milyar sterlinlik çiftçiliğe yapılan mevcut yatırım seviyelerini korumayı taahhüt etti. Adil olmayan ve etkisiz Doğrudan Ödemeler, daha adil bir sisteme geçmek için aşamalı olarak kaldırılıyor; burada, serbest bırakılan fonlar, üretkenliği artırmaya ve çevresel iyileştirmeleri ödüllendirmeye yardımcı olacak çevresel arazi yönetimi planları aracılığıyla çiftçilere geri yönlendirilecektir.

Kaynak: thecattlesite

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre