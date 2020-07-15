İngiltere, Huawei'yi 5G altyapısından çıkarıyor
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BBC

İngiltere, Huawei'yi 5G altyapısından çıkarıyor

İngiltere hükümetinin salı günü Huawei'yi 2027 yılına kadar 5G altyapısından çıkaracağını açıklamasına tepkiler geliyor.

İngiltere, Huawei'yi 5G altyapısından çıkarıyor
15.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:50

İngiltere hükümetinin salı günü Huawei'yi 2027 yılına kadar 5G altyapısından çıkaracağını açıklamasına tepkiler geliyor.

Kültür Bakanı Oliver Dowden, Avam Kamarası'na yaptığı açıklamada yeni yıl itibarıyla Çin'in telekom devi Huawei'den 5G altyapısına dair yeni bir alım yapılmayacağını, şimdiye kadar alınan ekipmanın ise 2027'ye kadar geri gönderileceğini söyledi.

Çin'in İngiltere Büyükelçisi Liu Xiaoming, İngiltere'nin bu kararının 'hayal kırıklığına yol açtığını ve üzücü' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu adımı memnuniyetle karşılarken İngiltere'nin bu kararı almasında kendisinin etkili olduğunu öne sürdü.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise bu iddiaya karşı çıkarak Trump'ın İngiltere'nin kararında etkili olmadığını söyledi.

"Hepimiz Trump'ı biliyoruz, değil mi?"

Daha önce Huawei'ye yaptırım uygulama kararı alan Trump açıklamasında, "Huawei'yi kullanmamaları için çok sayıda, çok fazla ülkeyi ikna ettik, çoğunlukla bunu ben tek başıma yaptım, çünkü bunun tehlikeli bir güvenlik riski olduğunu düşünüyoruz, çok büyük bir güvenlik riski dedi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Sky televizyon kanalına, "Hepimiz Donald Trump'ı biliyoruz değil mi? Herhangi biri çıkabilir ve bu kararda etkili olduğunu öne sürebilir; ancak bu karar tamamen Ulusal Siber Güvenlik Merkezi tarafından en yüksek kalitede 5G'yi nasıl edinebileceğimize dair alınan bir karar" açıklamasında bulundu.


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Çin medyası: Karşılık verilmeli

İngiltere ve Çin arasındaki ilişkiler geçen ay İngiltere'nin Çin'i Hong Kong'da kabul edilen güvenlik yasasıyla ilgili Hong Kong üzerinde baskı kurmakla suçladığı için gerilmişti.

Çin devlet medyası ise İngiltere'nin 5G teknolojisiyle ilgili aldığı karara 'kamusal ve acı verici' bir misilleme yapılması gerektiğini kaleme aldı.

Devlet gazetesi olan Global Times'ta yer alan baş yazıda Çin'in pasif kalmaması gerektiği vurgulandı.

Diğer yandan Guardian gazetesi Çinli yetkililerin suçu ABD'ye atarak İngiltere ile ilişkileri germekten yana olmadığını belirtti.

Bir basın toplantısı yapması beklenen Çin'in İngiltere Büyükelçisi Liu Xiaoming, bu kararla İngiltere'nin yabancı şirketlere adil bir ortam yaratıp yaratmadığının sorgulanmasına yol açtığını aktardı.

Araştırma ve geliştirme bölümleri gidebilir

Huawei'nin ABD'deki güvenlikten sorumlu direktörü Andy Purdy, bu kararın şirket için kötü haber olduğunu söyledi.

Ancak Purdy bu kararın asıl İngiltere için olumsuz sonuçlar doğuracağını, özellikle de şehir ve kırsal arasındaki dijital uçurumu büyüterek mali açıdan zorluk yaratacağını söyledi.

Şirketin diğer yetkilileri de İngiltere'nin bu kararı değiştirmesini beklediklerini ifade etti.

Huawei'nin İngiltere İletişim Direktörü Ed Brewster, BBC'nin Newsnight programına yaptığı açıklamada kararın, "ABD'den gelen baskı yüzünden alındığını, güvenlik ile ilgili değil ticaret ile ilgili olduğunu" öne sürdü.

Şirket, İngiltere'ye hiçbir şekilde zararlarının dokunmayacağını da vurguluyor.

Huawei'nin araştırma ve geliştirme departmanlarını İngiltere dışına çıkarmaya karar vermesi ve başka Çinli şirketlerin İngiltere'ye gelmekten kaçınmasının İngiltere aleyhine sonuçlar doğurabileceği düşünülüyor.

İngiltere'de 1.600 çalışanı olan şirket, 5G teknolojisinde dünya lideri konumunda.

BBC
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